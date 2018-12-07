Іран, Венесуелу та Лівію можуть виключити з угоди ОПЕК+, - Reuters

Фото: нафтова вишка (Statoil.com)

Іран є основною перешкодою до укладення угоди про скорочення видобутку нафти, повідомляє агентство

Іран, Венесуела і Лівія, ймовірно, будуть виключені з угоди ОПЕК+. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Агентство повідомляє, що Іран "є основною перешкодою до укладення угоди про скорочення видобутку нафти, оскільки фактичний лідер картеля Саудівська Аравія поки не погодилася на поступки для Тегерану".

У той же час міністр нафти Нігерії Еммануель Ібе Качікву повідомив, що країна не зверталася за винятками з можливої угоди ОПЕК+.

Наголошується, що сьогодні організація країн-нафтоекспортерів продовжить переговори у Відні.

Нагадаємо, 6 грудня члени Організації країн-експортерів нафти прийшли до попередньої домовленості про скорочення видобутку нафти.

Раніше моніторинговий комітет ОПЕК досяг консенсусу з питання скорочення видобутку нафти. Комітет ОПЕК засідав на рівні міністрів напередодні засідання членів ОПЕК і повинен винести для країн-учасниць картелю рекомендацію про скорочення видобутку нафти, щоб збалансувати ринок.

Відзначимо, президент США Дональд Трамп у середу, 5 грудня, закликав ОПЕК і союзників не скорочувати нафтовидобуток в 2019 році.

Як повідомлялося раніше, країни ОПЕК і країни, які не входять в картель, планують укласти угоду про скорочення видобутку нафти як мінімум на 1,3 млн барелів на добу. Повідомлялося, що угода ОПЕК+ була під загрозою через небажання Росії скорочувати видобуток нафти.