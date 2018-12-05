Комітет ОПЕК ухвалив рішення скоротити видобуток нафти

Фото: Оман Мохаммед аль-Румхи (sgrf.gov.om)

Про конкретні обсяги скорочення домовленостей поки немає

Моніторинговий комітет ОПЕК досяг консенсусу з питання скорочення видобутку нафти. Про це заявив за підсумками зустрічі у Відні міністр нафти Омана Мохаммед аль-Румхи, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.

Комітет ОПЕК засідав на рівні міністрів напередодні засідання членів Організації країн-експортерів нафти і повинен винести для країн-учасниць картелю рекомендацію про те, потрібно чи і на скільки скорочувати видобуток нафти, щоб збалансувати ринок.

За словами аль-Румхи, було прийнято рішення скоротити видобуток нафти на період до шісти місяців, починаючи з січня 2019 року. Про конкретні обсяги скорочення домовленостей іпоки немає, уточнив аль-Румхи.

Відзначимо, президент США Дональд Трамп у середу, 5 грудня, закликав ОПЕК і союзників не скорочувати нафтовидобуток в 2019 році.

Нагадаємо, країни ОПЕК і не входять в картель виробники планують укласти угоду про скорочення видобутку нафти як мінімум на 1,3 млн барелів на добу.

Повідомлялося, що угода ОПЕК+ була під загрозою через небажання Росії скорочувати видобуток нафти.