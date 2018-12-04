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Угода ОПЕК+ під загрозою через небажання Росії скорочувати видобуток нафти, - Reuters

Новини » Енергетика    04.12.2018 - 14:57
Угода ОПЕК+ під загрозою через небажання Росії скорочувати видобуток нафти, - Reuters
Фото: нафтова вишка (Statoil.com)

ОПЕК вимагає від Росії скоротити видобуток на 300 тис. барелів на добу

Країни ОПЕК і виробники, які не входять до картелю, планують укласти угоду про скорочення видобутку нафти як мінімум на 1,3 млн барелів на добу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Як повідомили агентству чотири джерела, на даний момент основною перешкодою для угоди є небажання Росії істотно зменшувати обсяг виробництва.

Члени ОПЕК у четвер зберуться у Відні, а в п'ятницю проведуть переговори з іншими виробниками нафти, в тому числі з Росією, на тлі зниження цін на нафту, викликане слабкістю глобальної економіки і турботою про перенасичення ринку, головним чином через зростання видобутку в США.

Фактичний лідер нафтового картелю, Саудівська Аравія, говорить про необхідність істотно скоротити видобуток з січня, але піддається тиску з боку президента США Дональда Трампа, який закликає знизити ціни на нафту, щоб підтримати світову економіку.

Джерела, троє в ОПЕК і один з країни, що не входить у картель, сказали, що зустріч проходила у напруженій атмосфері і що позиція Росії буде ключовою умовою укладення угоди.

"Росія веде жорстку гру", - сказало один з джерел в ОПЕК.

Російські джерела кажуть, що країна може скоротити видобуток приблизно на 140 тис. барелів на добу, проте члени картелю наполягають на тому, щоб обсяг скорочень склав від 250 тис. до 300 тис. барелів на добу.

Нагадаємо, ціна північноморської нафти марки Brent 29 листопада 2018 року, впала нижче позначки 58 доларів за барель. Останній раз вартість нафти цього сорту перебувала нижче рівня 58 доларів у жовтні 2017 року.

Як повідомляло РБК-Україна, Катар виходить з Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) з 1 січня 2019 року.

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