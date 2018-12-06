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Країни ОПЕК досягли попередньої домовленості про скорочення видобутку нафти

Новини » Енергетика    06.12.2018 - 15:56
Країни ОПЕК досягли попередньої домовленості про скорочення видобутку нафти
Фото: нафтова вишка (Statoil.com)

При цьому країни ОПЕК ще не визначились з остаточною цифрою

Члени Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) сьогодні, 6 грудня, прийшли до попередньої домовленості про скорочення видобутку нафти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Агентство повідомляється, що "ОПЕК досягла попередньої угоди щодо скорочення видобутку нафти, але ще не визначилася з остаточною цифрою".

Раніше повідомлялося, що моніторинговий комітет ОПЕК досяг консенсусу з питання скорочення видобутку нафти. Комітет ОПЕК засідав на рівні міністрів напередодні засідання членів ОПЕК і повинен винести для країн-учасниць картелю рекомендацію про скорочення видобутку нафти, щоб збалансувати ринок.

Відзначимо, президент США Дональд Трамп у середу, 5 грудня, закликав ОПЕК і союзників не скорочувати нафтовидобуток в 2019 році.

Нагадаємо, країни ОПЕК і не входять в картель виробники планують укласти угоду про скорочення видобутку нафти як мінімум на 1,3 млн барелів на добу. Повідомлялося, що угода ОПЕК+ була під загрозою через небажання Росії скорочувати видобуток нафти.

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