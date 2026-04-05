США усиливают удары по Ирану за счет стратегических ракет JASSM-ER

07:22 05.04.2026 Вс
Изначально данные ракеты предназначены были для других регионов
aimg Анастасия Никончук
Фото: армия США (GettyImages)

США рассматривают расширение военной кампании против Ирана за счет применения дальнобойных ракет JASSM-ER.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Переброска ракет из других регионов

Вашингтон намерен задействовать значительную часть запасов крылатых ракет JASSM-ER, ранее предназначенных для других направлений.

По данным источника, в конце марта был отдан приказ о переброске вооружения стоимостью около 1,5 млн долларов из тихоокеанских резервов.

Дополнительные поставки планируется направить с баз на территории США и других регионов на объекты Центрального командования, а также в британский Фейрфорд.

Резкое сокращение запасов

После этих перемещений в распоряжении США останется около 425 ракет JASSM-ER из довоенных 2300.

Этого объема достаточно лишь для одной миссии 17 бомбардировщиков B-1B. Еще примерно 75 единиц не пригодны к использованию из-за повреждений или технических неисправностей.

Масштабы применения

JASSM-ER способны поражать цели на расстоянии свыше 600 миль, что позволяет наносить удары вне зоны действия ПВО противника.

По информации источника, вместе с ракетами меньшей дальности около двух третей арсенала уже использованы в ходе войны против Ирана.

Давление на военные ресурсы

С начала воздушной кампании США и Израиля 28 февраля вопрос восполнения запасов остается открытым. При текущих темпах использование вооружений потребует многолетнего производства для восстановления.

Активное применение дальнобойных систем снижает риски для военных, но одновременно истощает ресурсы, рассчитанные на возможные конфликты с более сильными противниками, включая Китай.

Потери и изменение тактики

США и Израиль заявляют о значительном ослаблении иранской ПВО, что позволяет применять более дешевое оружие.

Однако боевые потери продолжаются: был сбит истребитель F-15E, позже — самолет A-10, также повреждены два спасательных вертолета.

За первые недели конфликта, по данным источника, использовано более 1000 ракет JASSM-ER.

Напоминаем, что Израиль ожидает согласования со стороны США для нанесения ударов по энергетической инфраструктуре Ирана, которые могут произойти в ближайшее время.

Отметим, что Иран сообщил о готовности обеспечить свободный проход через Ормузский пролив только для судов с "товарами первой необходимости", тогда как для остального судоходства маршрут будет закрыт.

Россия атаковала Украину почти сотней дронов, есть "прилеты": детали ночного обстрела
