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Іран погрожує переглянути співпрацю з МАГАТЕ

Новини » Політика     19.01.2020 - 14:58
Іран погрожує переглянути співпрацю з МАГАТЕ
Фото: Алі Ларіджані (theiranproject.com)

У Тегерані заявили, про зростання тиску з боку Європи

Спікер іранського парламенту Алі Ларіджані заявив, що Тегеран може суттєво переглянути співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) через нібито зростання тиску з боку Європейського союзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Ларіджані, який раніше виступав головним представником Ірану в ядерних переговорах, якщо європейські країни "нечесно" використають механізм врегулювання суперечок, передбачений ядерною угодою, то Тегеран перегляне співпрацю з МАГАТЕ.

"Ми чітко зазначаємо, що якщо Європа з будь-якої причини використає статтю 37 ядерної угоди нечесно, Іран ухвалить серйозне рішення щодо співпраці з агенцією", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше в Ірані відреагували на пропозицію США та ЄС щодо утворення нової ядерної угоди замість Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми. У Тегерані заявили, що виключають будь-які переговори щодо нової ядерної угоди.

Як писало РБК-Україна, на початку 2020 року, 5 січня, Тегеран заявив про відмову від основного зобов'язання за ядерною угодою 2015 року щодо обсягів збагаченого урану. При цьому Іран зазначав, що готовий і надалі співпрацювати з МАГАТЕ.

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