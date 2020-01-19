Иран угрожает пересмотреть сотрудничество с МАГАТЭ

Фото: Али Лариджани (theiranproject.com)

В Тегеране заявили о росте давления со стороны Европы

Спикер иранского парламента Али Лариджани заявил, что Тегеран может существенно пересмотреть сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) из-за якобы роста давления со стороны Европейского союза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Лариджани, который ранее выступал главным представителем Ирана в ядерных переговорах, если европейские страны "нечестно" воспользуются механизмом урегулирования споров, предусмотренным ядерным соглашением, Тегеран пересмотрит сотрудничество с МАГАТЭ.

"Мы четко отмечаем, что если Европа по любой причине воспользуется статьей 37 ядерной сделки нечестно, Иран примет серьезное решение относительно сотрудничества с агентством", - подчеркнул он.

Напомним, ранее в Иране отреагировали на предложение США и ЕС относительно создания новой ядерной сделки вместо Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. В Тегеране заявили, что исключают любые переговоры о новой ядерной сделке.

Как писало РБК-Украина, в начале 2020 года, 5 января, Тегеран заявил об отказе от основного обязательства по ядерному соглашению 2015 года относительно объемов обогащенного урана. При этом Иран отмечал, что готов и в дальнейшем сотрудничать с МАГАТЭ.