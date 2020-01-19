ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Иран угрожает пересмотреть сотрудничество с МАГАТЭ

Новости » Политика     19.01.2020 - 14:58
Иран угрожает пересмотреть сотрудничество с МАГАТЭ
Фото: Али Лариджани (theiranproject.com)

В Тегеране заявили о росте давления со стороны Европы

Спикер иранского парламента Али Лариджани заявил, что Тегеран может существенно пересмотреть сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) из-за якобы роста давления со стороны Европейского союза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Лариджани, который ранее выступал главным представителем Ирана в ядерных переговорах, если европейские страны "нечестно" воспользуются механизмом урегулирования споров, предусмотренным ядерным соглашением, Тегеран пересмотрит сотрудничество с МАГАТЭ.

"Мы четко отмечаем, что если Европа по любой причине воспользуется статьей 37 ядерной сделки нечестно, Иран примет серьезное решение относительно сотрудничества с агентством", - подчеркнул он.

Напомним, ранее в Иране отреагировали на предложение США и ЕС относительно создания новой ядерной сделки вместо Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. В Тегеране заявили, что исключают любые переговоры о новой ядерной сделке.

Как писало РБК-Украина, в начале 2020 года, 5 января, Тегеран заявил об отказе от основного обязательства по ядерному соглашению 2015 года относительно объемов обогащенного урана. При этом Иран отмечал, что готов и в дальнейшем сотрудничать с МАГАТЭ.

Трамп рассказал подробности убийства Сулеймани США ввели санкции против иранского генерала
Новости Украины МАГАТЭИранядерное соглашение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь