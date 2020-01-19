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В Ірані виключають переговори щодо нової ядерної угоди

Новини » Політика     19.01.2020 - 10:14
В Ірані виключають переговори щодо нової ядерної угоди
Фото: Мохаммад Джавад Заріф (flickr.com/fovjir)

Тегеран не збирається вести переговори

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що виключає можливість будь-яких переговорів щодо нової ядерної угоди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tehran Times.

Так, під час візиту в індійське місто Мумбаї для участі в нараді, організованій Індійською асоціацією промисловості, Заріф виключив можливість проведення переговорів зі США та Європейським союзом щодо нової ядерної угоди.

"Надалі ми не будемо вести переговори про нову угоду", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше президент Ірану Хасан Рухані відхилив ідею нової угоди з врегулювання ядерного питання, запропоновану президентом США Дональдом Трампом. Рухані назвав пропозицію Трампа "дивною" та розкритикував його, заявивши, що президент США завжди порушував обіцянки.

Також РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон допустив заміну ядерної угоди з Іраном на нову на умовах президента США Дональда Трампа. За словами Джонсона, якщо сторони відмовляться від Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми, то знадобиться заміна.

Як відомо, на початку року, 5 січня, Тегеран заявив про відмову від основного зобов'язання за ядерною угодою 2015 року щодо обсягів збагаченого урану. При цьому Іран готовий і надалі співпрацювати з МАГАТЕ.

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