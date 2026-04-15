Иран и США помогли? Цены на российскую нефть "летят" вверх, - Bloomberg

Отмечается, что российская нефть марки Urals, продаваемая в западных портах России, в апреле в среднем стоила 106,30 долларов за баррель. Это на 42% больше, чем в марте, когда цены также выросли из-за эскалации конфликта между США и Ираном.

Кризис на Ближнем Востоке поднял цену на Urals значительно выше 59 долларов за баррель, предусмотренных в бюджете России на 2026 год. Средняя цена на нефть Urals в марте выросла до 6191 рубля, согласно расчетам Bloomberg, основанным на правительственных данных.

Если средняя цена на нефть в апреле сохранится на текущем уровне, и обменный курс останется таким же, то цена на нефть Urals в этом месяце вырастет примерно до 8300 рублей, что станет самым высоким показателем с марта 2022 года.

Несмотря на рост цены на нефть, Россия может столкнуться с трудностями в увеличении производства в ближайшей перспективе, учитывая повреждения портовой и энергетической инфраструктуры.

МЭА оценило ежедневную добычу сырой нефти в стране в марте лишь в 9 млн баррелей, что на 230 тысяч баррелей меньше, чем годом ранее.