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Россия планирует предоставить Ирану передовые военные компоненты в обмен на дроны

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Россия, Вторник 20 декабря 2022 16:47
Россия планирует предоставить Ирану передовые военные компоненты в обмен на дроны Фото: Россия планирует предоставить Ирану передовые военные компоненты в обмен на дроны (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что Россия планирует предоставить Ирану передовые военные компоненты в обмен на беспилотники Shahed-136.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как сообщает издание, в своем заявлении в Палате общин Бен Уоллес сказал, что Иран является одной из крупнейших военных поддержок России.

По его словам, намерение России предоставить компоненты подорвет "как Ближний Восток, так и международную безопасность".

"Мы должны разоблачить это соглашение. На самом деле я это сделал только сейчас", - сказал Уоллес.

Он отметил, что Иран предоставил России более 300 беспилотников во время вторжения в Украину. Хотя Иран признал поставки оружия, он сказал, что оно было отправлено до войны.

Великобритания, США и ЕС наложили санкции на иранских военных и производителей оборонной техники за их якобы причастность к поставкам беспилотников.

Уоллес также отметил, что Соединенное Королевство передаст украинским солдатам тысячи комплектов для холодной погоды и уже послало 900 генераторов, чтобы помочь стране подготовиться к зиме.

"Великобритания передала Украине 900 генераторов и прислала около 15 000 наборов для экстремальных холодов украинским вооруженным силам, включая холодную одежду, тяжелые спальные мешки и утепленные палатку", - сказал он.

Также британский министр обороны отметил, что до Рождества будет доставлено еще 10 тысяч комплектов для холодной погоды. В международном сообществе около 1,23 миллиона единиц зимнего комплекта было отправлено в Украину.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Россия может предоставить Ирану современное военное оборудование и компоненты, включая вертолеты и системы ПВО, в обмен на высокоточные системы вооружения, которые намерены использовать в войне против Украины.

Также ранее мы писали, что российские оккупанты получили от Ирана новую партию дронов-камикадзе Shahed-136. Они уже использовали их для ударов по Украине.

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