Іран погодився виплатити компенсацію за збитий літак МАУ

Влада Ірану згодна виплатити компенсацію за літак "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) збитий на початку 2020 року. Щодо компенсації громадянам України переговори продовжаться.

Про це заявив офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві, повідомляє агентство IRNA.

"Іран погодився виплатити компенсацію за літак, однак реалізація цього питання займе час і має різні аспекти з технічної і правової точок зору", - сказав Мусаві, коментуючи переговори з Україною по пасажирському літаку.

Представник МЗС Ірану відзначив, що "багато пасажирів були громадянами Ірану (у деяких іранців було подвійне громадянство, але Іран вважає їх своїми громадянами).

Він також додав, що українцям переговори продовжаться і нагадав, що Тегеран несе відповідальність за те, що трапилося.

Нагадаємо, 8 січня 2020 року український рейс PS752 авіакомпанії МАУ був збитий іранськими військовими під час вильоту з Тегерана. Літак був уражений двома іранськими ракетами. Жертвами катастрофи стали 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, у тому числі громадяни України.

Раніше у Франції успішно завантажили дані з "чорного ящика" збитого літака.

За підсумками розшифровки було підтверджено, що катастрофа сталася через "незаконного втручання" в літак.

Києві 30 липня завершилися переговори Афганістану, великої Британії, Канади, Швеції та України з представниками Ірану, на яких обговорювалися компенсації сім'ям жертв збитого рейсу PS752.

Зазначимо, домогтися справедливості для родичів жертв катастрофи МАУ на переговорах з Іраном сподівався заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.