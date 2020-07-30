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Катастрофа МАУ: стали відомі результати переговорів з Іраном

Київ, Четвер 30 липня 2020 22:12
Катастрофа МАУ: стали відомі результати переговорів з Іраном
Фото: переговори з представниками Ірану (mfa.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Сторони обговорили підготовку до наступних переговорів

У Києві завершилися переговори Афганістану, Британії, Канади, Швеції та України з представниками Ірану щодо катастрофи літака МАУ поблизу Тегерану. Сторони обговорювали компенсації сім’ям жертв збитого рейсу PS752.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

В ході зустрічі члени Координаційної групи вчергове закликали Іран здійснити повну компенсацію за збиття українського літака та провести повне, прозоре та незалежне розслідування трагедії відповідно до міжнародних стандартів.

"У тому числі забезпечити притягнення винних до відповідальності та встановлення справедливості для сімей постраждалих від цієї жахливої трагедії", - йдеться в заяві Координаційної групи.

Крім того, сторони обговорили підготовку та організацію наступних раундів переговорів щодо катастрофи літака МАУ.

Нагадаємо, 8 січня 2020 року український рейс PS752 авіакомпанії МАУ був збитий іранськими військовими під час вильоту з Тегерану. Літак був уражений двома іранськими ракетами. Жертвами катастрофи стали 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, втому числі громадяни України.

Зазначимо, добитися справедливості для родичів жертв катастрофи МАУ на переговорах з Іраном сподівався заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

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