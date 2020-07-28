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У МЗС назвали мету переговорів з Іраном щодо катастрофи МАУ

Київ, Вівторок 28 липня 2020 17:38
У МЗС назвали мету переговорів з Іраном щодо катастрофи МАУ
Фото: Євген Єнін (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На переговорах будуть домагатися справедливості для родичів загиблих

На переговорах з Іраном щодо катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" мають намір добити справедливості для родичів жертв. Переговори пройдуть завтра в Києві.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

Єнін повідомив, що в переддень переговорів з Іраном зустрівся з послами та представниками посольств країн, громадяни яких загинули в результаті авіакатастрофи МАУ. Він також висловив подяку представникам Франції за допомогу в розшифровці "чорних скриньок".

"Попереду тривалі і дуже непрості переговори, але ми всі об'єднані єдиною метою - встановлення справедливості по відношенню до кожної жертви цієї страшної авіакатастрофи. Всі винні мають понести відповідальність", - додав Єнін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що консультації з представниками Ірану щодо виплати компенсацій пройдуть у Києві 29-30 липня.

Минулого тижня фахівці розшифрували дані з "чорних ящиків" збитого літака МАУ, повна розшифровка була проведена протягом чотирьох днів.

Іранські військові збили український літак 8 січня 2020 року після того, як він злетів з аеропорту Тегерана. Засоби протиповітряної оборони (ППО) завдали ракетного удару по літаку, в результаті катастрофи загинуло 176 осіб.

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