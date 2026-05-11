Ормузский пролив Война в Украине

Иран развернул в Ормузском проливе небольшие подводные лодки, - Bloomberg

21:46 11.05.2026 Пн
2 мин
Это первое появление иранских субмарин в Ормузе с начала войны
aimg Мария Науменко
Фото: Иран стягивает подводные лодки к Ормузу (Getty Images)

Иран заявил о развертывании малых подводных лодок в Ормузском проливе на фоне обострения конфликта с США и провала мирных переговоров

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Трамп заявил о "лучшем плане всех времен" по Ирану

В Тегеране отметили, что эти малые подводные лодки должны выполнять роль "невидимого охранника" Ормузского пролива на фоне ряда проваленных мирных соглашений между Тегераном и США.

Речь идет о мини-подводных лодках класса "Гадир". По оценкам Международного института стратегических исследований, Иран имеет не менее 16 таких судов. Каждое из них способно перевозить две торпеды или две противокорабельные ракеты китайского производства C-704.

В то же время собеседник Bloomberg отметил, что эти лодки значительно громче современных субмарин, а их экипажи имеют ограниченный боевой опыт. Кроме того, суда якобы имеют проблемы с техническим обслуживанием.

По информации агентства, решение о развертывании подводных лодок было принято после заявления президента США Дональда Трампа о возможном возвращении к идее сопровождения судов американскими военными.

Иран фактически перекрыл Ормузский пролив после ударов США и Израиля в конце февраля. С тех пор движение коммерческих танкеров в регионе существенно осложнилось.

Эксперты считают, что главная роль мини-субмарин заключается не только в возможных атаках, но и в демонстрации силы и сдерживании. Иран уже активно использует для этого ракеты и дроны.

В то же время география Ормузского пролива затрудняет скрытое использование подводных лодок. Глубина акватории составляет около 100 метров, из-за чего субмарины легче обнаружить с помощью гидролокаторов.

Ранее Bloomberg сообщало, что мировые запасы нефти начали стремительно сокращаться на фоне войны в Иране и фактического блокирования Ормузского пролива. По оценкам Morgan Stanley, в марте-апреле глобальные запасы нефти уменьшались почти на 4,8 млн баррелей в сутки.

Наибольшие риски дефицита топлива возникли в странах Азии, которые зависят от импорта нефти, а также в Европе, где быстро сокращаются запасы авиационного топлива.

