Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Іран розгорнув в Ормузькій протоці невеликі підводні човни, - Bloomberg

21:46 11.05.2026 Пн
2 хв
Це перша поява іранських субмарин в Ормузі від початку війни
aimg Марія Науменко
Фото: Іран стягує підводні човни до Ормузу (Getty Images)

Іран заявив про розгортання малих підводних човнів в Ормузькій протоці на тлі загострення конфлікту зі США та провалу мирних переговорів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Читайте також: Трамп заявив про "найкращий план усіх часів" щодо Ірану

В Тегерані наголосили, що ці малі підводні човни мають виконувати роль "невидимого охоронця" Ормузької протоки на тлі низки провалених мирних угод між Тегераном і США.

Йдеться про міні-підводні човни класу "Гадір". За оцінками Міжнародного інституту стратегічних досліджень, Іран має щонайменше 16 таких суден. Кожне з них здатне перевозити дві торпеди або дві протикорабельні ракети китайського виробництва C-704.

Водночас співрозмовник Bloomberg зазначив, що ці човни є значно гучнішими за сучасні субмарини, а їхні екіпажі мають обмежений бойовий досвід. Крім того, судна нібито мають проблеми з технічним обслуговуванням.

За інформацією агентства, рішення про розгортання підводних човнів ухвалили після заяви президента США Дональда Трампа про можливе повернення до ідеї супроводу суден американськими військовими.

Іран фактично перекрив Ормузьку протоку після ударів США та Ізраїлю наприкінці лютого. Відтоді рух комерційних танкерів у регіоні суттєво ускладнився.

Експерти вважають, що головна роль міні-субмарин полягає не лише у можливих атаках, а й у демонстрації сили та стримуванні. Іран уже активно використовує для цього ракети та дрони.

Водночас географія Ормузької протоки ускладнює приховане використання підводних човнів. Глибина акваторії становить близько 100 метрів, через що субмарини легше виявити за допомогою гідролокаторів.

Раніше Bloomberg повідомляло, що світові запаси нафти почали стрімко скорочуватися на тлі війни в Ірані та фактичного блокування Ормузької протоки. За оцінками Morgan Stanley, у березні-квітні глобальні запаси нафти зменшувалися майже на 4,8 млн барелів на добу.

Найбільші ризики дефіциту палива виникли в країнах Азії, які залежать від імпорту нафти, а також у Європі, де швидко скорочуються запаси авіаційного пального.

