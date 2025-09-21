Иран приостанавливает сотрудничество с МАГАТЭ после повторного введения санкций

Высший совет национальной безопасности Ирана 20 сентября опубликовал заявление, где осудил "необдуманные" шаги Великобритании, Франции и Германии по ядерной программе Исламской Республики.

Днем ранее Совет Безопасности ООН, состоящий из 15 членов, не смог принять резолюцию, которая бы предотвратила повторное введение санкций ООН против Ирана.

Иран, в свою очередь, обвинил "европейскую тройку" в введении незаконных санкций.

В заявлении говорится, что на субботнем заседании под председательством президента Масуда Пезешкиана Совет рассмотрел ситуацию в регионе и "авантюризм" израильского режима, пишет издание.

"Несмотря на сотрудничество [Иранского] Министерства иностранных дел с Агентством и предложения, представленные по урегулированию [ядерного] вопроса, действия европейских стран фактически приостановили путь сотрудничества с Агентством", - подчеркнул Совет по вопросам ядерной безопасности Ирана.

Ранее в субботу Пезешкиан заявлял, что Тегеран может преодолеть любое повторное введение санкций и никогда не уступит чрезмерным требованиям.