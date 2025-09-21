Иран приостанавливает сотрудничество с МАГАТЭ после повторного введения санкций

Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран приостановит сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) после того, как Совет Безопасности ООН проголосовал за оставление в силе санкций против Тегерана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на иранский сайт Press TV.
Высший совет национальной безопасности Ирана 20 сентября опубликовал заявление, где осудил "необдуманные" шаги Великобритании, Франции и Германии по ядерной программе Исламской Республики.
Днем ранее Совет Безопасности ООН, состоящий из 15 членов, не смог принять резолюцию, которая бы предотвратила повторное введение санкций ООН против Ирана.
Иран, в свою очередь, обвинил "европейскую тройку" в введении незаконных санкций.
В заявлении говорится, что на субботнем заседании под председательством президента Масуда Пезешкиана Совет рассмотрел ситуацию в регионе и "авантюризм" израильского режима, пишет издание.
"Несмотря на сотрудничество [Иранского] Министерства иностранных дел с Агентством и предложения, представленные по урегулированию [ядерного] вопроса, действия европейских стран фактически приостановили путь сотрудничества с Агентством", - подчеркнул Совет по вопросам ядерной безопасности Ирана.
Ранее в субботу Пезешкиан заявлял, что Тегеран может преодолеть любое повторное введение санкций и никогда не уступит чрезмерным требованиям.
Как сообщало РБК-Украина, 2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан официально утвердил закон о приостановлении сотрудничества с МАГАТЭ. Ранее соответствующий законопроект одобрил парламент страны.
Согласно принятому документу, инспекторам МАГАТЭ больше не будет разрешено въезжать в Иран без согласования Высшего совета национальной безопасности.
Также Тегеран рассматривает возможность введения персонального запрета на въезд для руководителя МАГАТЭ Рафаэля Гросси, которого обвиняют в "содействии агрессивной политике США и Израиля".
Израиль и Иран 24 июня достигли перемирия после 12-дневной войны, когда Израиль атаковал иранские высокозащищенные ядерные объекты с помощью беспилотников и военных самолетов, чтобы помешать режиму создать ядерную бомбу. В свою очередь, Иран бил в ответ по израильским городам.
Кроме того, в ночь на 22 июня США нанесли удары по трем иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. После чего Трамп и ряд других чиновников заявляли, что ядерная программа Ирана полностью уничтожена.