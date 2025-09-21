Іран призупиняє співпрацю з МАГАТЕ після повторного запровадження санкцій

Вища рада національної безпеки Ірану 20 вересня опублікувала заяву, де засудила "необдумані" кроки Великої Британії, Франції та Німеччини щодо ядерної програми Ісламської Республіки.

Днем раніше Рада Безпеки ООН, що складається з 15 членів, не змогла ухвалити резолюцію, яка б запобігла повторному запровадженню санкцій ООН проти Ірану.

Іран, своєю чергою, звинуватив "європейську трійку" в запровадженні незаконних санкцій.

У заяві йдеться, що на суботньому засіданні під головуванням президента Масуда Пезешкіана Рада розглянула ситуацію в регіоні та "авантюризм" ізраїльського режиму, пише видання.

"Незважаючи на співпрацю [Іранського] Міністерства закордонних справ з Агентством та пропозиції, представлені щодо врегулювання [ядерного] питання, дії європейських країн фактично призупинили шлях співпраці з Агентством", – наголосила Рада з питань ядерної безпеки Ірану.

Раніше в суботу Пезешкіан заявляв, що Тегеран може подолати будь-яке повторне запровадження санкцій і ніколи не поступиться надмірним вимогам.