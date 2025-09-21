Іран призупиняє співпрацю з МАГАТЕ після повторного запровадження санкцій

Вища рада національної безпеки Ірану заявила, що Тегеран призупинить співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) після того, як Рада Безпеки ООН проголосувала за залишення в силі санкцій проти Тегерану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іранський сайт Press TV.
Вища рада національної безпеки Ірану 20 вересня опублікувала заяву, де засудила "необдумані" кроки Великої Британії, Франції та Німеччини щодо ядерної програми Ісламської Республіки.
Днем раніше Рада Безпеки ООН, що складається з 15 членів, не змогла ухвалити резолюцію, яка б запобігла повторному запровадженню санкцій ООН проти Ірану.
Іран, своєю чергою, звинуватив "європейську трійку" в запровадженні незаконних санкцій.
У заяві йдеться, що на суботньому засіданні під головуванням президента Масуда Пезешкіана Рада розглянула ситуацію в регіоні та "авантюризм" ізраїльського режиму, пише видання.
"Незважаючи на співпрацю [Іранського] Міністерства закордонних справ з Агентством та пропозиції, представлені щодо врегулювання [ядерного] питання, дії європейських країн фактично призупинили шлях співпраці з Агентством", – наголосила Рада з питань ядерної безпеки Ірану.
Раніше в суботу Пезешкіан заявляв, що Тегеран може подолати будь-яке повторне запровадження санкцій і ніколи не поступиться надмірним вимогам.
Як повідомляло РБК-Україна, 2 липня президент Ірану Масуд Пезешкіан офіційно затвердив закон про призупинення співпраці з МАГАТЕ. Раніше відповідний законопроєкт схвалив парламент країни.
Згідно з ухваленим документом, інспекторам МАГАТЕ більше не буде дозволено в'їжджати до Ірану без погодження Вищої ради національної безпеки.
Також Тегеран розглядає можливість запровадження персональної заборони на в'їзд для керівника МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, якого звинувачують у "сприянні агресивній політиці США та Ізраїлю".
Ізраїль та Іран 24 червня досягли перемир'я після 12-денної війни, коли Ізраїль атакував іранські високозахищені ядерні об'єкти за допомогою безпілотників і військових літаків, щоб перешкодити режиму створити ядерну бомбу. Своєю чергою, Іран бив у відповідь по ізраїльських містах.
Крім того, в ніч на 22 червня США завдали ударів по трьох іранських ядерних об'єктах у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Після чого Трамп і низка інших чиновників заявляли, що ядерна програма Ірану повністю знищена.