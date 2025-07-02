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Уже окончательно: президент Ирана утвердил закон о приостановлении сотрудничества с МАГАТЭ

Среда 02 июля 2025 12:41
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Уже окончательно: президент Ирана утвердил закон о приостановлении сотрудничества с МАГАТЭ Фото: президент Ирана утвердил закон об остановке сотрудничества с МАГАТЭ (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Президент Ирана Масуд Пезешкиан официально утвердил закон о приостановлении сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Ранее соответствующий законопроект одобрил парламент страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на иранское издание Mehr News.

По данным СМИ, 2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан ввел в действие закон о приостановлении сотрудничества с МАГАТЭ, который на прошлой неделе одобрил парламент Ирана. Законопроект также поддержал Совет стражей конституции Ирана.

Инспекторам МАГАТЭ больше не будет разрешено въезжать в Иран без согласования Высшего совета национальной безопасности.

Тегеран также рассматривает возможность введения персонального запрета на въезд для руководителя агентства Рафаэля Гросси, которого обвиняют в "содействии агрессивной политике США и Израиля".

Ранее издание Politico уже писало, что Иран решил запретить главе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси посещать ядерные объекты страны.

Война Израиля и Ирана

Напомним, что Израиль и Иран достигли перемирия после 12-дневной вооруженной эскалации.

В ходе операции Израиль нанес удары по хорошо защищенным иранским ядерным объектам, используя беспилотники и авиацию, пытаясь остановить развитие ядерной программы Тегерана.

В ответ Иран осуществил ракетные обстрелы израильских городов.

Кроме того, ночью 22 июня Соединенные Штаты атаковали три иранских ядерных объекта, расположенных в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Вскоре Трамп и ряд других чиновников заявляли, что ядерная программа Ирана полностью уничтожена. Однако согласно СМИ, по данным американской разведки, это не так.

Издание CNN сообщало, что во время удара по одному из иранских ядерных объектов не применялись противобункерные бомбы, которые обычно используют для поражения хорошо укрепленных подземных целей.

В ответ президент США Дональд Трамп раскритиковал американские СМИ, назвав их новости фейковыми.

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