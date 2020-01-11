Іран визнав, що збив український літак: всі подробиці

Іран визнав, що катастрофа українського літака Boeing 737 в Тегерані сталася в результаті ракетного удару. Як заявили в Тегерані, причиною удару по літаку МАУ стала помилка системи ППО, всі подробиці - в матеріалі РБК-Україна.

Глава МАУ прокоментував визнання Іраном провини в катастрофі

Президент "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) Євген Дихне заявив, що в компанії не сумнівалися в невинності екіпажу українського літака в катастрофі в Ірані.

Зеленський відреагував на заяву Ірану

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи заяву Ірану про ракетний удар, заявив, що очікує від Тегерана притягнення винних до відповідальності. Він також додав, що українські фахівці повинні отримати повний доступ до розслідування.

"Наполягаємо на повному визнанні провини. Ми очікуємо від Ірану запевнень в готовності до повного і відкритого розслідування, притягнення винних до відповідальності, повернення тіл загиблих, виплат компенсацій, офіційних вибачень через дипломатичні канали", - заявив він.

Рухані визнав провину Ірані і обіцяє компенсації сім'ям загиблих

Президент Ірану Хасан Рухані також визнав, що ракетний удар через "людську помилку" став причиною аварії українського літака. Він також пообіцяв подальше розслідування удару по літаку і покарання винних.

У своїй заяві президент Ірану назвав інцидент "жахливою катастрофою".

"Ісламська Республіка Іран глибоко шкодує про цю трагічну помилку, і я висловлюю найглибші співчуття сім'ям жертв цього трагічного інциденту від імені Ісламської Республіки Іран і доручаю всім відповідним органам вжити всіх необхідних заходів для компенсації сім'ям загиблих", - заявив він.

Іран визнав, що випадково збив український літак

Генеральний штаб збройних сил Ірану повідомив, що літак МАУ, який зазнав катастрофи відразу після зльоту з аеропорту Тегерана 8 січня, був збитий через "людську помилку".

У свою чергу, міністр закордонних справ Ірану Мухаммед Джавад Заріф заявив, що "людська помилка" привела до катастрофи рейса 752 МАУ.

"Попередні висновки внутрішнього розслідування, проведеного збройними силами: людська помилка під час кризи, викликаної авантюризмом в США, привела до катастрофи. Ми глибоко шкодуємо, приносимо вибачення і співчуття нашому народові, сім'ям всіх жертв і іншим постраждалим країнам", - написав він у Twitter.

Літак МАУ розбився в Ірані 8 січня

Рано вранці 8 січня в Ірані розбився літак МАУ, який летів з Тегерана в Києві. В результаті катастрофи українського літака загинули всі пасажири і члени екіпажу - 176 осіб. Серед жерт катастрофи виявилося 11 українців (два пасажири і 9 членів екіпажу), а також 82 іранця, 63 громадянина Канади, 10 громадян Швеції, 4 громадян Афганістану, троє німців і троє британців.