Иран признал, что сбил украинский самолет: все подробности

Иран признал, что крушение украинского самолета Boeing 737 в Тегеране произошло в результате ракетного удара. Как заявили в Тегеране, причиной удара по самолету МАУ стала ошибка системы ПВО, все подробности - в материале РБК-Украина.

Глава МАУ прокоментировал признание Ираном вины в катастрофа

Президент "Международных авиалиний Украины" (МАУ) Евгений Дыхне заявил, что в компании не сомневались в невиновности экипажа украинского самолета в катастрофе в Иране.

Зеленский отреагировал на заявление Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя заявление Ирана о ракетном ударе, заявил, что ожидает от Тегерана привлечения виновных к ответственности. Он также добавил, что украинские специалисты должны получить полный доступ к расследованию.

"Настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращении тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам", - заявил он.

дальнейшее расследование удара по самолету и наказание виновных.

В своем заявлении президент Ирана назвал инцидент "ужасной катастрофой".

Иран признал, что случайно сбил украинский самолет

В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф заявил, что "человеческая ошибка" привела к катастрофе рейса 752 МАУ.

"Предварительные выводы внутреннего расследования, проведенного вооруженными силами: человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом в США, привела к катастрофе. Мы глубоко сожалеем, приносим извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам", - написал он в Twitter.

Самолет МАУ разбился в Иране 8 января

Рано утром 8 января в Иране разбился самолет МАУ, который летел из Тегерана в Киеве. В результате катастрофы украинского самолета погибли все пассажиры и члены экипажа - 176 человек. Среди жерт катастрофы оказалось 11 украинцев (два пассажира и 9 членов экипажа), а также 82 иранца, 63 граждан Канады, 10 граждан Швеции, 4 граждан Афганистана, трое немцев и трое британцев.