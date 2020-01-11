Глава МАУ відповів на визнання Ірану про катастрофу літака

Фото: Євген Дихне (cfts.org.ua)

Євген Дихне заявив, що у нього не було сумнівів в невинності компанії

Президент "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) Євген Дихне заявив, що у нього не було сумнівів в невинності компанії в катастрофі літака в Ірані 8 січня. Про це він написав на сторінці в Facebook.

Він заявив, що в компанії не сумнівалися, що екіпаж українського літака не міг стати причиною авіакатастрофи.

"Ми ні на одну секунду не сумнівалися в тому, що наш екіпаж і наш літак не могли стати причиною цієї страшної, жахливої ​​авіакатастрофи. Спасибі всім думаючим і тим, хто аналізує, хто з нами це розділяв і розділяє. Для нас це дуже важливо. Це були наші кращі хлопці і дівчата. Кращі", - написав він.

Нагадаємо, генштаб збройних сил Ірану заявив, що український пасажирський літак Boeing в Тегерані був випадково збитий в результаті "людської помилки".

У заяві генерального штабу йдеться, що літак був збитий в умовах підвищеної бойової готовності у зв'язку з очікуванням можливого ракетного удару з боку США після атаки на іракські авіабази. Також йдеться про те, що український літак пролітав поруч з важливим військовим об'єктом".

Президент України Володимир Зеленський відреагував на визнання Іраном провини в аварії українського літака під Тегераном. Зеленський зажадав від Ірану "повного визнання провини" через збитий Boeing.