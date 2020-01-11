Президент Ірану заявив, що "глибоко шкодує" про збиття українського літака

Фото: Хасан Рухані (flickr.com/un_photo)

Рухані додав, що розслідування катастрофи триватиме

Президент Ірану Хасан Рухані заявив, що його країна "глибоко шкодує" про випадкове збиття українського авіалайнера компанії "Міжнародні авіалінії України". Про це пише Reuters.

Він також додав, що висловлює співчуття усім родинам загиблих і пообіцяв, що розслідування катастрофи продовжиться.

"Ісламська Республіка Іран глибоко шкодує про цю згубну помилку... Мої думки та молитви йдуть до всіх родин, які у жалобі. Висловлюю найщиріші співчуття", - написав Рухані в серії твітів.

Зазначимо, усі 176 осіб на борту авіалайнера загинули в аварії незабаром після зльоту з аеропорту Тегерана 8 січня.

Нагадаємо, як заявив генштаб збройних сил Ірану, український пасажирський літак Boeing авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України в Тегерані був випадково збитий "в результаті людської помилки".

Авіакатастрофа під Тегераном сталася рано вранці 8 січня 2020 року. Авіалайнер Boeing 737 авіакомпанії МАУ виконував міжнародний рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ, однак після зльоту зв'язок з ним перервався. Літак впав в 15 км від аеропорту вильоту, загинули всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.