Иран пообещал "контролируемо" атаковать Израиль

Угроза нападения Ирана на Израиль

1 апреля в результате ракетного удара по столице Сирии Дамаску было полностью разрушено здание консульства Ирана. Погибли по меньшей мере семь иранцев, в том числе два генерала. Одним из погибших военных оказался старший командир Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Реза Захеди.

Иран официально обвинил в нападении Израиль и пообещал "жесткий" ответ.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна сможет себя защитить и будет действовать по принципу: "Тот, кто нападает на Израиль или планирует напасть, пострадает сам".

Израиль предупредил Иран, что в случае атаки со своей территории, страна нанесет ответные удары.

Тем временем Иран обратился к США с просьбой не вмешиваться в атаку по Израилю.

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