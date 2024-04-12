Іран пообіцяв "контрольовано" атакувати Ізраїль

Загроза нападу Ірану на Ізраїль

1 квітня внаслідок ракетного удару по столиці Сирії Дамаску було повністю зруйнована будівля консульства Ірану. Загинули щонайменше семеро іранців, зокрема два генерали. Одним із загиблих військових виявився старший командир Корпусу вартових ісламської революції Мохаммад Реза Захеді.

Іран офіційно звинуватив у нападі Ізраїль та пообіцяв "жорстку" відповідь.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що його країна зможе себе захистити та діятиме за принципом: "Той, хто нападає на Ізраїль або планує напасти, постраждає сам".

Ізраїль попередив Іран, що у разі атаки зі своєї території, країна завдасть ударів у відповідь.

Тим часом Іран звернувся до США з проханням не втручатися в атаку по Ізраїлю.

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