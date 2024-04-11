Глава МИД Израиля предупредил Иран о возможности ответного удара в случае атаки

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац предупредил Иран, что в случае атаки со своей территории страна нанесет ответные удары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) израильского чиновника.

Такое предупреждение со стороны Израиля прозвучало на фоне сообщений о возможной подготовке Тегераном военных действий или операции. В частности, ранее иранский духовный лидер аятолла Али Хаменеи заявлял, что Израиль "должен быть наказан" за нападение на консульство в столице Сирии Дамаске 1 апреля.

"Если Иран атакует со своей территории, Израиль отреагирует и атакует в Иране", - говорится в публикации главы МИД Израиля Каца.

В этом посту израильский министр также "тэгнул" Хаменеи.

Обострение между Израилем и Ираном

Напомним, около недели продолжается эскалация в отношениях между этими двумя странами. Это происходит после того, как 1 апреля в Дамаске в Сирии был нанесен ракетный удар. В результате атаки было полностью разрушено здание консульства Ирана. Погибли по меньшей мере семь иранцев, в том числе два генерала. Одним из погибших военных оказался старший командир Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Реза Захеди.

Хотя Израиль неоднократно наносил удары по связанным с Ираном объектам в Сирии в течение последних нескольких месяцев, это был первый случай, когда ЦАХАЛ нанес удар по иранскому дипломатическому зданию.

Иран официально обвинил в нападении Израиль и пообещал "жесткий" ответ. В Израиле событие не комментировали.

4 апреля ЦРУ предупредило, что в течение 48 часов Иран может начать военную операцию против Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна сможет себя защитить и будет действовать согласно принципу: "Тот, кто нападает на Израиль или планирует напасть, пострадает сам".

Также сообщалось, что израильская армия находится в состоянии боевой готовности, отменив отпуска для военнослужащих, вызвав резервы и усилив противовоздушную оборону. В четверг военные зашифровали навигационные сигналы над Тель-Авивом, чтобы помешать беспилотникам с GPS-навигацией или ракетам, которые могут быть выпущены по стране.

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