Иран пообещал "контролируемо" атаковать Израиль

Иран дал понять Вашингтону, что ответит на вероятное нападение Израиля на его посольство в Сирии таким образом, чтобы избежать серьезной эскалации, и не будет действовать поспешно, сообщают иранские источники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Знакомый с американской разведкой источник, не знал о сообщении, переданном через Оман. Но по его словам, Иран "очень четко дал понять", что его ответ на нападение на посольство в Дамаске будет "контролируемым" и "не эскалационным". И что он планирует "использовать региональных марионеток для проведения ряда нападений на Израиль".

По информации источников издания, послание Ирана Вашингтону передал министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан во время визита в арабское государство Персидского залива Оман, которое часто выступает посредником между Тегераном и Вашингтоном.

Угроза нападения Ирана на Израиль

1 апреля в результате ракетного удара по столице Сирии Дамаску было полностью разрушено здание консульства Ирана. Погибли по меньшей мере семь иранцев, в том числе два генерала. Одним из погибших военных оказался старший командир Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Реза Захеди.

Иран официально обвинил в нападении Израиль и пообещал "жесткий" ответ.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна сможет себя защитить и будет действовать по принципу: "Тот, кто нападает на Израиль или планирует напасть, пострадает сам".

Израиль предупредил Иран, что в случае атаки со своей территории, страна нанесет ответные удары.

Тем временем Иран обратился к США с просьбой не вмешиваться в атаку по Израилю.

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