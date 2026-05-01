Иран смягчил условия для возобновления мирных переговоров с США, - WSJ

По словам источников, стороны по-прежнему далеки друг от друга по основным вопросам, а именно - возобновлению работы Ормузского пролива и иранской ядерной программы. Это говорит о том, что переговоры будут оставаться напряженными.

Но несмотря на все это, Иран сделал шаг навстречу США, предложив обсудить условия Тегерана по открытию Ормузского пролива одновременно с гарантиями США по прекращению атак и снятию блокады иранских портов.

Для понимания, ранее Иран требовал от США снятия блокады в качестве предварительного условия для переговоров и согласия на условия прекращения войны, прежде чем обсуждать вопросы будущего управления проливом и ядерную программу страны.

Кроме того, теперь Иран готов обсуждать вопросы своей ядерной программы в обмен на снятие санкций со стороны США.

Тегеран дал понять посредникам, что готов сесть за стол переговоров Пакистане уже в начале следующей недели, если Вашингтон будет открыть для нового предложения.