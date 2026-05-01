Иран смягчил условия для возобновления мирных переговоров с США, - WSJ

Иран представил США новое предложение по прекращению войны, намекнув на компромисс для возобновления мировых переговоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
По словам источников, стороны по-прежнему далеки друг от друга по основным вопросам, а именно - возобновлению работы Ормузского пролива и иранской ядерной программы. Это говорит о том, что переговоры будут оставаться напряженными.
Но несмотря на все это, Иран сделал шаг навстречу США, предложив обсудить условия Тегерана по открытию Ормузского пролива одновременно с гарантиями США по прекращению атак и снятию блокады иранских портов.
Для понимания, ранее Иран требовал от США снятия блокады в качестве предварительного условия для переговоров и согласия на условия прекращения войны, прежде чем обсуждать вопросы будущего управления проливом и ядерную программу страны.
Кроме того, теперь Иран готов обсуждать вопросы своей ядерной программы в обмен на снятие санкций со стороны США.
Тегеран дал понять посредникам, что готов сесть за стол переговоров Пакистане уже в начале следующей недели, если Вашингтон будет открыть для нового предложения.
Напомним, сегодня в СМИ стало известно, что Иран передал Пакистану текст нового плана переговоров с США. Главным приоритетом в нем оставалось прекращение войны и достижение мира.
При этом президент США Дональд Трамп раскритиковал последнее предложение Ирана. Он отметил, что недоволен документом и сомневается, что сделку удастся заключить. Хотя и не уточнил, что именно ему не нравится.
На фоне информации о возможном возобновлении переговоров, Politico написало, что Дональд Трамп сообщил Конгрессу США о завершении войны с Ираном. Причиной тому стал 60-дневный срок, согласно которому, военные операции должны быть прекращены, если за их проведение не проголосовали законодатели.