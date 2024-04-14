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Италия созвала срочное заседание G7 из-за атаки Ирана на Израиль

Италия, Воскресенье 14 апреля 2024 16:10
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Италия созвала срочное заседание G7 из-за атаки Ирана на Израиль Фото: G7 соберется на заседание из-за иранской атаки на Израиль (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Италия созвала срочное заседание "Группы семи" (G7) после воздушной атаки Ирана на Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление итальянского председательства.

"Итальянское председательство в G7 созвало сегодня встречу лидеров в дистанционном формате, чтобы обсудить нападение Ирана на Израиль", - говорится в заявлении.

G7 - это международный клуб правительств семи высокоразвитых стран мира. В G7 входят США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада. Также участие в заседаниях G7 принимает руководство ЕС.

Иран атаковал Израиль

Иран в ночь на 14 апреля атаковал территорию Израиля большим количеством ударных беспилотников и ракет. Как заявлял пресс-секретарь израильской армии Даниэль Хагари, в результате удара нанесен незначительный ущерб военной базе на юге Израиля. Также была информация о нескольких пострадавших среди гражданского населения.

Отражать иранскую атаку Израилю помогали силы США и Британии. Также сообщалось, что иранские беспилотники сбивала ПВО Иордании.

Больше об итогах атаки Ирана на Израиль - читайте в материале РБК-Украина.

По данным западных СМИ, Израиль планирует ответить на иранскую атаку, но масштабы ответа еще не определены. В то же время США предупредили Израиль, что не будут участвовать в этом.

Что этому предшествовало

По иранскому консульству в столице Сирии 1 апреля был нанесен ракетный удар. В результате авиаудара погибли по меньшей мере семь иранских чиновников, в том числе два высокопоставленных генерала. Иран обвинил в атаке Израиль и пообещал ответить на нее.

Подробнее о причинах конфликта - читайте в материале РБК-Украина.

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Иран Израиль G7
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