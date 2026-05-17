Иран угрожает брать аренду за подводные интернет-кабели в Ормузском проливе, - CNN

Официальный представитель центрального штаба иранского военного командования Эбрахим Зольфагари заявил, что Иран планирует ввести оплату за использование подводных кабелей, через которые проходит интернет-трафик между странами Персидского залива, Европой и Азией.

Как сообщает CNN, иранские государственные медиа намекнули, что в случае отказа от оплаты работа этих каналов связи может быть нарушена.

По информации телеканала, Тегеран намерен требовать от крупных технологических компаний, в частности Google, Microsoft и Amazon, соблюдения местного законодательства, а также взимать плату с операторов подводных кабелей, проложенных через Ормузский пролив.

Эксперты, на которых ссылается CNN, отмечают, что большинство кабелей проходит вблизи побережья Омана, однако часть из них находится в территориальных водах Ирана. В то же время пока непонятно, каким образом Иран сможет реализовать такие требования, особенно учитывая международные санкции, затрудняющие финансовые операции.

CNN также отмечает, что возможное повреждение этих кабелей способно серьезно повлиять на работу глобального интернета и передачу данных на триллионы долларов.

Это может вызвать перебои в функционировании банковских систем, бирж, стриминговых платформ и облачных сервисов, в частности тех, которые обеспечивают работу искусственного интеллекта.