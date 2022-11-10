Иран согласился на визит МАГАТЭ после обнаружения частиц урана на трех объектах, - Reuters

Иран разрешил специалистам Международного агентства по атомной энергии посетить страну в этом месяце после того, как на трех незаявленных иранских объектах обнаружили частицы урана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным издания, информация о решении Тегерана разрешить МАГАТЭ посетить страну содержится в докладе агентства.

В Reuters также отметили, что уже на следующей неделе состоится заседание МАГАТЭ, на котором западные государства будут настаивать на принятии резолюции, призывающей Иран к сотрудничеству.

В издании добавляют, что вопрос о неизвестном происхождении частиц урана, которые обнаружили на территории иранского государства, препятствует более широким переговорам по возобновлению ядерной сделки Ирана с рядом государств, которая была принята в 2015 году.

Таким образом, агентство и Иран договорились о проведении в Тегеране технической встречи, в которой примут участие старшие должностные лица МАГАТЭ и на которой планируют обсудить вопрос происхождения частиц урана.

Отметим, что, согласно ядерной сделке, Иран должен был ограничить производство обогащенного урана, при помощи которого возможно создание ядерного оружия. Взамен на такие условия Запад отменил все санкции, введенные против государства. Но в 2018 году Трамп принял решение о выходе США из договора и ввел антииранские ограничения вновь. Тогда Тегеран также отказался от соблюдения лимита производства обогащенного урана.

За последние месяцы Иран установил сотни более современных машин для обогащения урана на своих подземных заводах в Натанзе и Фордо, что значительно ускоряет темпы производства. Всего в стране находится около 3,5 тысяч килограм обогащенного урана.