Іран погодився на візит МАГАТЕ після виявлення частинок урану на трьох об'єктах, - Reuters

Іран дозволив фахівцям Міжнародного агентства з атомної енергії відвідати країну цього місяця після того, як на трьох незаявлених іранських об'єктах виявили частки урану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними видання, інформація про рішення Тегерана дозволити МАГАТЕ відвідати країну міститься у доповіді агентства.

У Reuters також зазначили, що вже наступного тижня відбудеться засідання МАГАТЕ, на якому західні держави наполягатимуть на ухваленні резолюції, що закликає Іран до співпраці.

У виданні додають, що питання про невідоме походження частинок урану, які виявили на території іранської держави, перешкоджає ширшим переговорам щодо відновлення ядерної угоди Ірану з низкою держав, яка була прийнята у 2015 році.

Таким чином, агентство та Іран домовилися про проведення у Тегерані технічної зустрічі, у якій візьмуть участь старші посадові особи МАГАТЕ і на якій планують обговорити питання про походження частинок урану.

Зазначимо, що, згідно з ядерною угодою, Іран мав обмежити виробництво збагаченого урану, за допомогою якого можливе створення ядерної зброї. Натомість Захід скасував усі санкції, запроваджені проти держави. Але у 2018 році Трамп прийняв рішення про вихід США з договору та ввів антиіранські обмеження знову. Тоді Тегеран також відмовився від дотримання ліміту виробництва збагаченого урану.

За останні місяці Іран встановив сотні сучасніших машин для збагачення урану на своїх підземних заводах у Натанзі та Фордо, що значно прискорює темпи виробництва. Загалом у країні знаходиться близько 3,5 тисяч кілограмів збагаченого урану.