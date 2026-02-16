Иран начал военные учения в "самом важном проливе для транзита нефти"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

Учения под названием "Умный контроль Ормузского пролива" преследует цель проверки готовности оперативных сил к "возможным угрозам безопасности и военным угрозам".

Маневры происходят на фоне значимого роста напряженности в отношениях с США. В частности, ситуация обострилась из-за иранской ядерной программы и ответа Тегерана на антиправительственные протесты в прошлом месяце.

Кроме того, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о планах направить второй авианосец на Ближний Восток, продолжая угрожать ударами по Ирану.

В то же время во вторник в Женеве при посредничестве Омана должен состояться новый раунд ядерных переговоров.

Ормузский пролив

Ормузский пролив является ключевым морским путем между Оманом и Ираном, соединяющим Персидский залив с Оманским заливом.

Управление энергетической информации США определяет ее как важнейший в мире узкий проход для транзита нефти, через который транспортируются большие объемы сырья из стран ОПЕК (Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Ирак).

При этом иранские радикальные круги неоднократно угрожали заблокировать пролив для мировой торговли на фоне роста напряженности с США.