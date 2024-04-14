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Иран начал воздушный удар по Израилю: заявление Белого дома

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Совет национальной безопасности при президенте США заявил о начале воздушного удара по Израилю со стороны Ирана. Президент Джо Байден собирает членов совета, а также постоянно общается с израильской стороной и союзниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

"Иран начал воздушный удар по Израилю", – говорится в заявлении Совета нацбезопасности.

Там прогнозируют, что атака, вероятно, развернется в течение нескольких часов.

"Президент Байден четко заявил: наша поддержка безопасности Израиля железная. Соединенные Штаты будут поддерживать народ Израиля и поддерживать его защиту от этих угроз со стороны Ирана", - заявили в Белом доме.

Ранее сегодня, 13 апреля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал военный кабинет на фоне опасности удара со стороны Ирана. В то же время, соседняя Иордания закрыла свое небо для авиации.

Около 23.00 по Киеву израильские СМИ сообщили, что Иран запустил ударные беспилотники в направлении территории Израиля.

Нетаньяху в видеообращении к гражданам государства заявил, что Израиль готов к прямому нападению со стороны Ирана и ответит тем же.

С чего началось

В начале апреля по столице Сирии был нанесен ракетный удар, в результате которого было полностью разрушено здание консульства Ирана. Погибли по меньшей мере семь иранцев, в том числе два высокопоставленных генерала.

Иран обвинил в нападении Израиль и пообещал "жестокий" ответ. Западные СМИ писали, что удар Ирана может произойти в ближайшие дни. По данным CNN, США фиксируются перемещением оружия на территории Ирана .

Подробнее о причинах конфликта – читайте вматериале РБК-Украина .

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