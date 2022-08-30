Іран передав Росії першу партію дронів для використання в Україні, - WP

Росія отримала від Ірану першу партію ударних безпілотників. Передбачається, що після навчання дрони будуть використовуватися у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post .

БПЛА були доставлені в РФ транспортними літаками. Перші літаки вилетіли з Ірану 19 серпня, перевозячи як мінімум два типи безпілотників, обидва з яких здатні нести боєприпаси і атакувати радари, артилерію та інші військові цілі.

Поставка безпілотників серії Mohajer-6 і Shahed в Москву вважається першою частиною запланованої передачі сотень іранських БПЛА різних типів, заявили представники адміністрації Байдена.

Іранські БПЛА можуть допомогти заповнити Серйозний пролом у військовій кампанії Росії в Україні. У Росії, що має від 1500 до 2000 військових розвідувальних БПЛА, відносно мало ударних безпілотників, здатних точно вражати цілі на ворожій території.

Передбачається, що армія РФ отримає дві моделі безпілотників Shahed: Shahed-129 і Shahed-191, а також Mohajer-6. Всі вони вважаються одними з кращих іранських військових БПЛА, призначених як для спостереження, так і для ударів по цілях.

За словами аналітиків, хоча Росія, мабуть, прагне збільшити внутрішнє виробництво таких безпілотників, цьому заважають західні санкції і експортний контроль, які зупинили потік напівпровідникових мікросхем, необхідних для виробництва такої зброї.