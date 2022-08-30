Иран передал России первую партию дронов для использования в Украине, - WP

Россия получила от Ирана первую партию ударных беспилотников. Предполагается, что после обучения дроны будут использоваться в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post .

БПЛА были доставлены в РФ транспортными самолетами. Первые самолеты вылетели из Ирана 19 августа, перевозя как минимум два типа беспилотников, оба из которых способны нести боеприпасы и атаковать радары, артиллерию и другие военные цели.

Поставка беспилотников серии Mohajer-6 и Shahed в Москву считается первой частью запланированной передачи сотен иранских БПЛА различных типов, заявили представители администрации Байдена.

Иранские БПЛА могут помочь заполнить серьезную брешь в военной кампании России в Украине. У России, имеющей от 1500 до 2000 военных разведывательных БПЛА, относительно мало ударных беспилотников, способных точно поражать цели на вражеской территории.

Предполагается, что армия РФ получит две модели беспилотников Shahed: Shahed-129 и Shahed-191, а также Mohajer-6. Все они считаются одними из лучших иранских военных БПЛА, предназначенных как для наблюдения, так и для ударов по целям.

По словам аналитиков, хотя Россия, по-видимому, стремится увеличить внутреннее производство таких беспилотников, этому мешают западные санкции и экспортный контроль, которые остановили поток полупроводниковых микросхем, необходимых для производства такого оружия.