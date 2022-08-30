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Иран передал России первую партию дронов для использования в Украине, - WP

Новина українською →
Тегеран, Вторник 30 августа 2022 10:09
Иран передал России первую партию дронов для использования в Украине, - WP Фото: Иран передал России первую партию ударных БПЛА (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Россия получила от Ирана первую партию ударных беспилотников. Предполагается, что после обучения дроны будут использоваться в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.

БПЛА были доставлены в РФ транспортными самолетами. Первые самолеты вылетели из Ирана 19 августа, перевозя как минимум два типа беспилотников, оба из которых способны нести боеприпасы и атаковать радары, артиллерию и другие военные цели.

Поставка беспилотников серии Mohajer-6 и Shahed в Москву считается первой частью запланированной передачи сотен иранских БПЛА различных типов, заявили представители администрации Байдена.

Иранские БПЛА могут помочь заполнить серьезную брешь в военной кампании России в Украине. У России, имеющей от 1500 до 2000 военных разведывательных БПЛА, относительно мало ударных беспилотников, способных точно поражать цели на вражеской территории.

Предполагается, что армия РФ получит две модели беспилотников Shahed: Shahed-129 и Shahed-191, а также Mohajer-6. Все они считаются одними из лучших иранских военных БПЛА, предназначенных как для наблюдения, так и для ударов по целям.

По словам аналитиков, хотя Россия, по-видимому, стремится увеличить внутреннее производство таких беспилотников, этому мешают западные санкции и экспортный контроль, которые остановили поток полупроводниковых микросхем, необходимых для производства такого оружия.

Передача иранских беспилотников России: что известно

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что Россия обратилась к Ирану с просьбой предоставить ей сотню боевых беспилотников, чтобы использовать их в войне против Украины.

Однако в Иране отвергли обвинения США, заверив, что выступают против дальнейшей эскалации боевых действий. Российские чиновники дважды посещали аэродром в центре Ирана, чтобы осмотреть дроны.

Также стало известно, что Россия столкнулась с многочисленными неудачами при запусках беспилотников иранского производства, приобретенными в Тегеране для использования в войне против Украины.

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