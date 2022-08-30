Армія РФ зіткнулася з проблемами при експлуатації іранських БПЛА, - Reuters

Росія зіткнулася з численними невдачами при експлуатації і запусках безпілотників іранського виробництва, придбаними в Тегерані для використання у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Високопоставлений представник адміністрації США на умовах анонімності також сказав, що Росія отримала від Ірану партію БПЛА серії Mohajer-6 і Shahed. "За нашими оцінками, Росія має намір використовувати ці іранські БПЛА, які можуть проводити атаки класу "повітря-поверхня", радіоелектронну боротьбу і наведення на поле бою в Україні. Але поки військові відчувають з ними численні невдачі", - сказав чиновник.