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Іран відмовився обговорювати свою ракетну програму з іншими країнами

Новини » Політика    17.07.2019 - 05:57
Іран відмовився обговорювати свою ракетну програму з іншими країнами
Ілюстративне фото (Brendan Smialowski/Getty Images)

Раніше Помпео заявив про готовність Ірану вести переговори

Прес-секретар іранської місії при Організації Об'єднаних Націй Алірез Мірусефі заявив, що програма по балістичним ракетам Ірану не підлягає обговоренню. Про це пише Reuters.

Відповідна заява прозвучала після того, як держсекретар США Майк Помпео заявив на засіданні кабінету міністрів Білого дому, що Іран дав зрозуміти, що готовий вести переговори з цього питання.

"Ракети Ірану ... абсолютно і ні за яких умов не підлягають обговоренню ні з ким, ні з будь-якої іншою країною", - заявив Мірюсхафі.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон намір провести переговори з лідерами США, Росії та Ірану на цьому тижні для запобігання ескалації конфлікту на Середньому Сході.

Раніше повідомлялося, що Іран готовий до переговорів зі Сполученими Штатами, якщо Вашингтон скасує санкції і повернеться до укладеної ядерної програми 2015 року.

РБК-Україна писало, що в США заявили про готовність до переговорів з Іраном. Як відомо, в травні Тегеран у відповідь на дії США, які вийшли з ядерної угоди і відновили антиіранські санкції, оголосив про призупинення деяких зобов'язань по СВПД і попередив, що розширить цей список протягом 60 днів, якщо Європа буде виконувати введені США обмеження.

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