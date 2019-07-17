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Иран отказался обсуждать свою ракетную программу с другими странами

Новости » Политика    17.07.2019 - 05:57
Иран отказался обсуждать свою ракетную программу с другими странами
Иллюстративное фото (Brendan Smialowski/Getty Images)

Ранее Помпео заявил о готовности Ирана вести переговоры

Пресс-секретарь иранской миссии при Организации Объединенных Наций Алирез Мирусефи заявил, что программа по баллистическим ракетам Ирана не подлежит обсуждению. Об этом пишет Reuters.

Соответственное заявление прозвучало после того, как госсекретарь США Майк Помпео заявил на заседании кабинета министров Белого дома, что Иран дал понять, что готов вести переговоры по этому вопросу.

"Ракеты Ирана ... абсолютно и ни при каких условиях не подлежат обсуждению ни с кем, ни с какой-либо другой страной", - заявил Мирюсхафи.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон намерен провести переговоры с лидерами США, России и Ирана на этой неделе для предотвращения эскалации конфликта на Среднем Востоке.

Ранее сообщалось, что Иран готов к переговорам с Соединенными Штатами, если Вашингтон отменит санкции и вернется к заключенной ядерной программе 2015 года. 

РБК-Украина писало, что в США заявили о готовности к переговорам с Ираном. Как известно, в мае Тегеран в ответ на действия США, которые вышли из ядерной сделки и возобновили антииранские санкции, объявил о приостановлении некоторых обязательств по СВПД и предупредил, что расширит этот список в течение 60 дней, если Европа будет выполнять введенные США ограничения.

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