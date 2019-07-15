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Макрон анонсував переговори з лідерами США, Росії та Ірану

Новини » Політика    15.07.2019 - 23:14
Макрон анонсував переговори з лідерами США, Росії та Ірану
Фото: Емманюель Макрон (twitter.com/EmmanuelMacron)

На думку французького президента, в останні тижні вдалося запобігти "найгіршому"

Президент Франції Емманюель Макрон має намір провести переговори з лідерами США, Росії та Ірану цього тижня для запобігання ескалації конфлікту на Середньому Сході. Про це він заявив під час прес-конференції в Белграді, передає РБК-Україна з посиланням на Twitter французького президента.

Макрон вважає, що "поданий Францією імпульс" в останні тижні дав змогу запобігти "найгіршому", зокрема надмірній реакції з боку Ірану.

"У цих складних умовах ми продовжуємо нашу посередницьку та переговорну роботу", - заявив президент Франції.

Раніше Франція, Німеччина і Велика Британія заявили про підтримку Спільного всеосяжного плану дій (СВПД), водночас закликавши Іран дотримуватися пунктів ядерної угоди. Вони також висловили жаль з приводу виходу з договору США.

Нагадаємо, Іран заявив, що готовий до переговорів зі Сполученими Штатами Америки, якщо Вашингтон скасує санкції і повернеться до укладеної ядерної програми 2015 року.

Німеччина, Франція і Великобританія закликали Іран скасувати рішення щодо ядерної угоди Трамп вийшов з ядерної угоди з Іраном на зло Обамі, - Daily Mail
Новини України Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиІранЕммануель Макрон
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