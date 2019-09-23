Іран може звільнити шведський танкер Stena Impero найближчим часом

Фото: танкер Stena Impero (twitter.com/Share_Talk)

Stena Impero був затриманий в Ормузькій протоці в липні

Іран найближчим часом може звільнити танкер Stena Impero, що належить шведському судноплавству Stena Bulk, що йшов під британським прапором, та був затриманий Тегераном у липні в Ормузькій протоці. Про це повідомив виконавчий директор Stena Bulk Ерік Хонелль 22 вересня шведського телеканалу SVT.

"Сьогодні вранці ми отримали інформацію, що Stena Impero можуть відпустити протягом кількох годин", - повідомив Хонелль.

Він уточнив, що щодо цього вже ухвалене "політичне рішення" і закликав журналістів проявити терпіння.

Інформацію про те, що танкер незабаром зможе вийти в міжнародні води з порту Бендер-Аббас в Ірані також підтвердив генеральний директор Організації портів та судноплавства провінції Хормозган Аллахморад Афіфіпур.

Нагадаємо, британський танкер Stena Impero був затриманий патрулем Корпусу вартових ісламської революції в липні після інциденту з іранським рибальським судном. У Тегерані заявили, що танкер нібито не відповів на сигнал лиха, який був поданий рибальським судном. Танкер перебуває в іранському порту Бендер-Аббас.