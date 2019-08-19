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Іранський танкер вийшов з акваторії Гібралтару

Новини » Суспільство    19.08.2019 - 04:20
Іранський танкер вийшов з акваторії Гібралтару
Фото: танкер (facebook.com MercoPress)

США просили не відпускати танкер, однак Гібралтар відкинув це звернення

Іранський танкер, якого затримали минулого місяця за підозрою в доставці нафти до Сирії в порушення європейських санкцій, відплив з акваторії Гібралтару після звільнення британською територією. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Танкер при цьому був перейменований в Adrian Darya. Судно рухається в міжнародні води. Це означає, що Гібралтар відхилив спробу США заблокувати звільнення корабля. Верховний суд британської території постановив, що адміністрація Трампа, що видала ордер на захоплення танкера, не взяла до уваги відмінності в трактуванні політики санкцій.

На даннй момент невідомо, що тепер буде з судном. За словами двох чиновників адміністрації, США заявили, що вони були глибоко розчаровані Великою Британією після звільнення танкера з Гібралтару, і попередили, що порти, банки та інші особи, що мають справу з судном або його екіпажем, можуть бути піддані санкціям.

Нагадаємо, раніше Гібралтар відпустив затриманий іранський танкер після того, як більше місяця тому затримав на прохання, яку американська влада направили Лондону. Іспанська влада також розглядала можливість затримання судна, яке підозрюється у транспортуванні нафти в Сирію в обхід санкцій ЄС.

Британські війська затримали судно 4 липня. Іран стверджував, що затримання було незаконним. Цей інцидент є одним з декількох за останні місяці, які загострили відносини між Іраном і Заходом.

Новий екіпаж корабля повинен був прибути в Гібралтар в неділю, сказав Річард де ла Роса, керуючий директор суднового агента по судноплавству Astralship. Іран раніше говорив, що судно відправиться в порт у Середземному морі.

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