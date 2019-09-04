Іран звільнив сім членів екіпажу британського танкера

Фото: танкер (facebook.com MercoPress)

В Ірані не уточнили, громадян якої країни відпустили

Іран відпустив з-під варти сім членів екіпажу затриманого британського танкера Stena Impero. Про це заявив представник МЗС Ірану Аббас Мусаві, повідомляють іранські ЗМІ.

Однак, він не уточнив, громадян якої країни Іран відпустив.

"Деяким з членів екіпажу дозволили покинути судно й повернутися до звичайного життя", - сказав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 4 липня влада Гібралтару затримала танкер Grace 1 за проханням, яке американська влада направила Великобританії. Іспанська влада також розглядала можливість затримання судна, яке підозрюється у транспортуванні нафти в Сирії в обхід санкцій ЄС.

У відповідь Тегеран 19 червня захопив британський танкер Stena Impero, що проходив через Ормузьку протоку.

Крім того, 13 серпня влада Ірану заявила, що Великобританія незабаром звільнить нафтовий танкер Grace 1. За словами заступника глави Іранської судноплавної організації Джаліл Эслами, Британія планує звільнити Grace 1 після обміну документами.