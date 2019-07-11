Іран спростував звинувачення у спробі затримати британський танкер в районі Ормузської протоки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Fars.

У прес-службі ВМС Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) заявили про те, що заява Пентагону і Лондона про спробу п'яти збройних катерів зупинити танкер в районі Ормузської протоки не відповідають дійсності.

Представник прес-служби підкреслив, що за останню добу іранські військові не стикалися ні з яким іноземним кораблем. Але так само він згадав про те, що у разі потреби ВМС КВІР здатні "швидко і без коливань" зупинити іноземні судна.

Нагадаємо, раніше Іран пригрозив Британії відповісти на затримання іранського танкера, що перевозив нафту в Сирію і захопити британський танкер.

Відзначимо, раніше президент США Дональд Трамп пригрозив застосувати проти Ірану силу, якщо Тегеран почне атакувати "будь-що американське".

Зокрема, він зазначив, що Іран довгий час таємно "збагачувався" ураном. Крім того, він в черговий раз назвав ядерний договір "жахливою угодою".