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Іранські катери намагалися затримати британський танкер в Ормузькій протоці

Новини » Надзвичайні події    11.07.2019 - 06:19
Іранські катери намагалися затримати британський танкер в Ормузькій протоці
Фото: британський прапор (pixabay.com/skeeze)

Іранці відступили під тиском фрегата флоту Великої Британії

П'ять озброєних катерів іранського Корпусу вартових Ісламської революції намагалися зупинити британський нафтовий танкер British Heritage у районі Ормузької протоки. Про це повідомили два анонімні американські чиновники, знайомі з ситуацією, передає РБК-Україна з посиланням на CNN.

Згідно з інформацією співрозмовників телеканалу, британський танкер переходив з Перської затоки в Ормузьку, коли до нього підпливли іранські кораблі і зажадали, щоб судно змінило курс і зупинилося в найближчих іранських територіальних водах.

Телеканал стверджує, що американський літак, який перебував неподалік, записав подію на відео.

Танкер супроводжував фрегат Королівського флоту HMS Montrose, який націлив знаряддя на іранські кораблі і по радіо зажадав від них відійти, після чого іранські кораблі відступили.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що "значно посилить" санкції США проти Ірану, який, за його словами, довгий час таємно збагачувався ураном

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