Іран пригрозив захопити британський танкер

Фото: танкер (facebook.com MercoPress)

Іран пригрозив Британії відповісти на затримання іранського судна

Тегеран вимагає негайного звільнення іранського танкера, затриманого Британією в Гібралтарській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку одного з лідерів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Мохсена Резаї в Twitter.

Іранські військові зажадали від Великобританії негайно звільнити судно, що перевозило іранську нафту в Сирію, в іншому випадку погрожуючи захопленням британського танкера.

"Якщо іранський танкер не буде звільнений, обов'язок іранської влади – діяти аналогічно і захопити британський танкер", - заявив Мохсен Резаї.

В ситуації, що склалася, Резаї вважає єдино правильним варіантом захоплення у відповідь британського танкера.

Відзначимо, раніше в Гібралтарі місцева влада затримала танкер Grace 1 на прохання, яку США направили Великобританії. За інформацією влади Гібралтару, танкер перевозив вантаж сирої нафти на НПЗ Баніяс у Сирії.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп пригрозив застосувати проти Ірану "величезну силу, здатну знищити його, якщо Тегеран наважиться атакувати "що-небудь американське'.