ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Іран пригрозив захопити британський танкер

Новини » В світі    05.07.2019 - 14:50
Іран пригрозив захопити британський танкер
Фото: танкер (facebook.com MercoPress)

Іран пригрозив Британії відповісти на затримання іранського судна

Тегеран вимагає негайного звільнення іранського танкера, затриманого Британією в Гібралтарській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку одного з лідерів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Мохсена Резаї в Twitter.

Іранські військові зажадали від Великобританії негайно звільнити судно, що перевозило іранську нафту в Сирію, в іншому випадку погрожуючи захопленням британського танкера.

"Якщо іранський танкер не буде звільнений, обов'язок іранської влади – діяти аналогічно і захопити британський танкер", - заявив Мохсен Резаї.

В ситуації, що склалася, Резаї вважає єдино правильним варіантом захоплення у відповідь британського танкера.

Відзначимо, раніше в Гібралтарі місцева влада затримала  танкер Grace 1 на прохання, яку США направили Великобританії. За інформацією влади Гібралтару, танкер перевозив вантаж сирої нафти на НПЗ Баніяс у Сирії.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп пригрозив застосувати проти Ірану "величезну силу, здатну знищити його, якщо Тегеран наважиться атакувати "що-небудь американське'.

 

 

Учасники ядерної угоди закликали Іран дотримуватися умов документа
Новини України Сполучені Штати АмерикинефтьВеликобританияІран
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся