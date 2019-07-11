Иран опроверг обвинения в попытке задержать британский танкер в районе Ормузского пролива. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Fars.

В пресс-службе ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили о том, что заявление Пентагона и Лондона о попытке пяти вооруженных катеров остановить танкер в районе Ормузского пролива не соответствуют действительности.

Представитель пресс-службы подчеркнул, что за последние сутки иранские военные не сталкивались ни с каким иностранным кораблем. Но также он упомянул о том, что в случае необходимости ВМС КСИР способны "быстро и без колебаний" остановить иностранные судна.

Напомним, ранее Иран пригрозил Британии ответить на задержание иранского танкера перевозившего нефть в Сирию и захватить британский танкер.

Отметим, ранее президент США Дональд Трамп пригрозил применить против Ирана силу, если Тегеран начнет атаковать "что-либо американское".

В частности, он отметил, что Иран долгое время тайно "обогащался" ураном. Кроме того, он в очередной раз назвал ядерный договор "ужасной сделкой".