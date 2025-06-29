Иран отказался прекратить обогащение урана: постпред в ООН сделал заявление

Иравани отметил, что Ирану разрешено обогащать уран для мирных целей в соответствии с положениями Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Поэтому Тегеран планирует реализовать это право.

"В ДНЯО было определено, что мы имеем два очень четких права. Первое заключается в том, что мы можем проводить исследования с целью развития, мы можем производить уран и мы можем использовать энергию в мирных целях" - сказал он.

Постпред Ирана добавил, что вторым правом Ирана было право на защиту деятельности иранской ядерной программы, за которой наблюдали инспекторы, присланные Международным агентством по ядерной энергетике (МАГАТЭ). Однако Агентство не выполнило своих обязательств. Иран не хочет вести сотрудничество с МАГАТЭ, но уверяет, что его ядерная программа имеет мирное направление.

"Сохранить нашу мирную ядерную деятельность всегда будет мирным путем. Поэтому обогащение (урана - ред.) - это наше право, неотъемлемое право, и мы хотим реализовать это право. Я думаю, что обогащение никогда не прекратится", - резюмировал Иравани.