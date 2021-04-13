Іран оголосив про початок збагачення урану до 60%

Іран з 14 квітня приступає до збагачення урану до рівня 60%. Влада ісламської республіки вже повідомили про це Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).
Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на заступника голови МЗС Ірану Аббаса Аракчі.
За словами іранського дипломата, процес збагачення урану до 60% почнеться з 14 квітня. Влада країни вже поінформували про це МАГАТЕ.
Інших подробиць агентство не приводить. Однак заява Ірану про початок збагачення урану до 60% прозвучало на тлі планом Тегерана наростити ядерну діяльність на тлі диверсії на збагачувальній фабриці в Натанзі.
Раніше про плани почати збагачення урану до 60% заявив верховний лідер Ірану Алі Хаменеї. За його словами, на цей крок ісламська республіка піде, якщо того вимагають інтереси країни.
Відзначимо, природний уран містить близько 0,72%. Його збагачують до 2-5% і застосовують енергетичних реакторах. Збагачений до 20% уран називають низько збагаченим. Його використовують в дослідницьких і експериментальних цілях.
Уран із вмістом понад 20% називають високозбагаченого або збройовим. На початку ядерної ери було створено кілька зразків ядерної зброї гарматної схеми на основі урану із збагаченням близько 90%.
Нагадаємо, 12 квітня Іран у відповідь на санкції Євросоюзу припинив співпрацю з ЄС з прав людини, тероризму, наркотиків і біженцям. У Тегерані заявили, що розглядають можливість введення відповідних обмежень на дії Брюсселя.
Відзначимо, 11 квітня в Ірані сталася аварія на ядерному об'єкті в Натанзі. Збій в енергосистемі стався через день після запуску нових удосконалених центрифуг для збагачення урану.
Пізніше віце-президент Ірану Алі Акбар Салехі заявив, що інцидент є терористичним актом. У Білому домі заявили, що США не причетні до події.
Раніше РБК-Україна писало, що Іран готовий повернутися до ядерної угоді 2015 року, тільки якщо США знімуть всі санкції. При адміністрації Дональда Трампа, сторони вийшли з ядерної угоди, і Іран почав виробництво збройового урану.