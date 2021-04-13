Иран объявил о начале обогащения урана до 60%

По словам иранского дипломата, процесс обогащения урана до 60% начнется с 14 апреля. Власти страны уже проинформировали об этом МАГАТЭ.

Других подробностей агентство не приводит. Однако заявление Ирана о начале обогащения урана до 60% прозвучало на фоне планом Тегерана нарастить ядерную деятельность на фоне диверсии на обогатительной фабрике в Натанзе.

Ранее о планах начать обогащение урана до 60% заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи. По его словам, на этот шаг исламская республика пойдет, если того потребуют интересы страны.

Отметим, природный уран содержит около 0,72%. Его обогащают до 2-5% и применяют энергетических реакторах. Обогащенный до 20% уран называют низкообогащенным. Его используют в исследовательских и экспериментальных целях.

Уран с содержанием свыше 20 % называют высокообогащенным или оружейным. В начале ядерной эры было создано несколько образцов ядерного оружия пушечной схемы на основе урана с обогащением около 90 %.