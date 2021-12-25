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Іран пояснив, навіщо випробовував балістичні ракети в Перській затоці

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Тегеран, Субота 25 грудня 2021 04:52
Іран пояснив, навіщо випробовував балістичні ракети в Перській затоці Фото: Іран проводить масштабні військові навчання в районі Перської затоки (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Іран заявив, що метою військових навчань, проведених цього тижня в Перській затоці, було відправити "попередження" Ізраїлю. Тегеран під час маневрів випробував балістичні ракети.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

16 балістичних ракет різних класів були випущені одночасно і знищили заздалегідь визначені цілі.

"У цих навчань був дуже чіткий меседж: серйозне, реальне попередження... (Ізраїлю - ред.). Відстань між реальними операціями і військовими навчаннями - це тільки зміна кутів запуску ракет", - заявив начальник збройних сил Ірану Мохаммад Багері.

У п'ятницю державне телебачення показало ракети, що сплющують ціль, що нагадувала ізраїльський ядерний реактор Дімона.

Британія засудила запуск балістичних ракет під час військових навчань. Представник міністерства закордонних справ Ірану Саїд Хатібзаде відкинув заяву Великобританії як "втручання в обороноздатність Ірану".

У понеділок місцеві жителі чули гучні вибухи в районі іранського ядерного полігону Бушер в 700 км від Тегерана. Раніше влада оголосила про проведення в цьому районі військових навчань.

Раніше ми писали, що Іран може готуватися до космічного запуску.

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